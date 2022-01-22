السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أم عمر» أشهر صنايعية تصليح أجهزة كهربائية بقريتها ببنى سويف (فيديو)

أم عمر
أم عمر

بالرغم من الصعوبات والتحديات خرجت علينا أسماء أحمد محمد والتي تعمل في إصلاح الأجهزة الكهربائية بقرية “بهبشين” التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف لتثبت نجاح المرأة في مجالات عديدة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة للمرأة في كافة المجالات.

"الدستور" قدمت بثًا مباشرًا داخل منزل أسماء أحمد محمد وشهرتها “أم عمر” أحد نماذج التي تعمل في مجال صيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتي لاقت شهرة كبيرة داخل قريتها وذاع صيتها لكونها أمهر من يحترفون هذا التخصص.

وأوضحت “أم عمر” أنها لم تتلق أي شهادات أو تستكمل تعليمها، وقررت أن تعمل بتلك المهنة بعد أن لجأت فى الفترة الأخيرة إلى إصلاح أجهزتها الكهربائية الخاصة بمنزلها فقرت أن تتعلم تلك المهنة وإصلاح أجهزة منزلها بنفسها حتى لجأت إلى إصلاح أجهزة الأهل والجيران، لكن زوجها رفض عملها في تلك المهنة الصعبة التي يمارسها الرجال، وقامت بعد ذلك بفك العديد من أجهزتها الكهربائية، وذلك من باب التعرف على المكونات وإعادة تركيبه مرة أخرى بنجاح.

وأكدت أنها تعاني من بعض الأمراض لكنها تحملت على نفسها أن تعمل فى تلك المهنة من أجل توفير نفقات المعيشة لأسرتها كمساعدة لزوجها على تحمل أعباء الأسرة، ومساعدة أبنائها على استكمال تعليمهم، مشيرة إلى مشاركتها فى الدورات التي نظمها المجلس القومي للمرأة عن التمكين الاقتصادي للسيدات داخل قريتها استطاعت من خلال تلك الدورات تنمية مهاراتها وقدراتها على استكمال مسيرة عملها.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إن المجلس حريص دائماً على دعم النماذج المشرفة للسيدات داخل المحافظة، والتي تعبر عن قصص نجاح ومسيرة عطاء لسيدات وفتيات في مختلف المجالات.

وأوضحت أن هناك لقاءات دائمة تعقد مع السيدات بمراكز وقرى المحافظة والعمل على حل مشاكلهن ودعم جميع أنشطتهن وتسويق منتجاتهن.

بث مباشر 

بني سويف الاجهزة الكهربائية المجلس القومى مركز ناصر التمكين الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«إعلامى الوزراء»: إطلاق 99 خدمة إلكترونية منذ 2020.. و21 إضافية قريبًا

«الضرائب»: نهاية يناير آخر موعد لتقديم الإقرار لضريبة المرتبات

«التنظيم والإدارة»: هيكلة 26 وزارة وتعديل الهياكل التنظيمية لـ203 جهات

«أمطار وثلوج».. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

مصدر عن طرد المخرج مراد منير من شقته: «الشرطة ليست جهة اختصاص»

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية