«أم عمر» أشهر صنايعية تصليح أجهزة كهربائية بقريتها ببنى سويف (فيديو)

بالرغم من الصعوبات والتحديات خرجت علينا أسماء أحمد محمد والتي تعمل في إصلاح الأجهزة الكهربائية بقرية “بهبشين” التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف لتثبت نجاح المرأة في مجالات عديدة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة للمرأة في كافة المجالات.

"الدستور" قدمت بثًا مباشرًا داخل منزل أسماء أحمد محمد وشهرتها “أم عمر” أحد نماذج التي تعمل في مجال صيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتي لاقت شهرة كبيرة داخل قريتها وذاع صيتها لكونها أمهر من يحترفون هذا التخصص.

وأوضحت “أم عمر” أنها لم تتلق أي شهادات أو تستكمل تعليمها، وقررت أن تعمل بتلك المهنة بعد أن لجأت فى الفترة الأخيرة إلى إصلاح أجهزتها الكهربائية الخاصة بمنزلها فقرت أن تتعلم تلك المهنة وإصلاح أجهزة منزلها بنفسها حتى لجأت إلى إصلاح أجهزة الأهل والجيران، لكن زوجها رفض عملها في تلك المهنة الصعبة التي يمارسها الرجال، وقامت بعد ذلك بفك العديد من أجهزتها الكهربائية، وذلك من باب التعرف على المكونات وإعادة تركيبه مرة أخرى بنجاح.

وأكدت أنها تعاني من بعض الأمراض لكنها تحملت على نفسها أن تعمل فى تلك المهنة من أجل توفير نفقات المعيشة لأسرتها كمساعدة لزوجها على تحمل أعباء الأسرة، ومساعدة أبنائها على استكمال تعليمهم، مشيرة إلى مشاركتها فى الدورات التي نظمها المجلس القومي للمرأة عن التمكين الاقتصادي للسيدات داخل قريتها استطاعت من خلال تلك الدورات تنمية مهاراتها وقدراتها على استكمال مسيرة عملها.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إن المجلس حريص دائماً على دعم النماذج المشرفة للسيدات داخل المحافظة، والتي تعبر عن قصص نجاح ومسيرة عطاء لسيدات وفتيات في مختلف المجالات.

وأوضحت أن هناك لقاءات دائمة تعقد مع السيدات بمراكز وقرى المحافظة والعمل على حل مشاكلهن ودعم جميع أنشطتهن وتسويق منتجاتهن.

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