لجان المشاركة المجتمعية تجوب قرى أسيوط للتعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار جهود لجان المشاركة المجتمعية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل بعدد 149 قرية في 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتية وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعات منتجة.

وذلك يأتي لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن لجنة المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة قامت بتنظيم لقاءات وزيارات ميدانية مكثفة بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بهدف التعريف بالمبادرة ومشروعات تطوير الريف المصري التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة، مؤكدًا أنه تم تفعيل دور لجان التنمية المجتمعية من خلال عقد اجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز السبع المستهدفة للتعريف بالمبادرة الرئاسية والوقوف على مدى تنفيذ المشروعات والمتابعة الميدانية للمشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أي معوقات ومقابلة الأهالي واللجان المجتمعية ومناقشة مقترحاتهم وطلباتهم والرد على استفساراتهم لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات ، لافتا الى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات وتسابق الزمن للانتهاء من المشروعات من أجل تقديم حياة أفضل لأهالي تلك القرى، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للانتهاء من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة خلال الفترة الحالية لسرعة تنفيذها فى التوقيتات المحددة وتذليل أي مشكلات تعترض التنفيذ.

وأضافت نفيسة عبد السلام رئيس لجنة المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة أنه تم وضع خطة عمل لتفعيل دور لجنة المشاركة المجتمعية واللجان الفرعية من خلال اللقاءات الدورية والمستمرة بالأهالي، حيث تم عقد عدة لقاءات بمركزي أبنوب وصدفا وبحضور مسئولي المبادرة بالمركزين وبعض الأهالي وأعضاء اللجان المجتمعية وتم خلالها استعراض أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتعريف بها واستعراض أهم المشروعات الجاري والتي سيتم تنفيذها كما تم الاستماع إلى مقترحاتهم وطلباتهم والاستجابة السريعة لهم فضلًا عن تنظيم زيارات برفقة الأهالي إلى مواقع العمل بالمشروعات التي يجري تنفيذها.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، لافتًا أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.