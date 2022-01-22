مدير إدارة مصر القديمة التعليمية يتفقد لجان امتحانات أولى ثانوي

تفقد ياسر عمر، مدير عام إدارة مصر القديمة، مدرسة الفسطاط الثانوية العسكرية بنين، لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، حيث اطمئن على اتباع الإجراءات الوقائية بين الطلاب وقياس درجات الحرارة عند دخول الطلبة، وتحضير غرفة العزل والدخول من بوابة التعقيم.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصميم الأسئلة بحيث يجيب الطالب في نفس كراسة الأسئلة، مؤكدة أن الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى وليس امتحانا قوميا على مستوى الجمهورية.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا توجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

وقال وزير التعليم إنه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول.