الفراخ تصل إلى 32 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

واصلت أسعار الدواجن والبيض استقرارها فى الأسواق اليوم السبت، وتوفر المعروض من المزارع وفي الأسواق رغم برودة الجو، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن من 26 إلى 27 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر كيلو الدواجن إلى المستهلك بسعر يبدأ من 32 جنيها حسب سعر الدواجن من منطقة إلى أخرى، طبقًا لعوامل النقل والحلقات الوسيطة.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة 36 جنيها، وقد وسجل سعر كتكوت أبيض من 4.5 إلى 4.75 جنيه، بينما وصل سعر كتكوت ساسو من 3 إلى 3.25 جنيه، وسجل سعر كيلو أمهات بيضاء 19 جنيها.

وبلغ سعر كرتونة البيض لمستويات 49 جنيها في المزرعة، في حين سجل سعر كرتونة البيض البلدي 61 جنيها في المزرعة، في حين سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 53 جنيها في المزرعة، يصل المستهلك بسعر يبدأ من 57 جنيها حسب الأنواع، وتأتي أسعار البيض طبقًا لأسعار البورصة وحسب كل منطقة وأخرى.

وكان قد أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة ارتفاع بشكل غير مسبوق في أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف، وقد ارتفع طن الذرة من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه، وارتفع سعر طن فول الصويا من 4500 جنيه و5000 جنيه إلى 9 آلاف عالميا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب أيضا ارتفاع الشحن للذرة وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة من 4 إلى 7 أضعاف وسعر الحاويات تضاف سعرها من 7 إلى 8 أضعاف.

وأن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا أدى إلى ارتفاع كرتونة البيض ودواجن التسمين في الوقت الحالي، بينما لم يرتفع من قبل نتيجة تراجع الطلب بسبب الحالة الاقتصادية.