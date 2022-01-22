السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3168 طالب بالبحر الأحمر يؤدون امتحانات أولى وثانية ثانوي

وكيل تعليم البحر
وكيل تعليم البحر الاحمر

قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن المديرية أنهت استعداداتها لبدء ماراثون امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي، وسط إجراءات احترازية مشددة وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء الامتحانات، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وشدد منير في تصريحات لـ"الدستور"، على تقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات ضمانًا لحسن سير الامتحانات، مع المتابعة المستمرة للمدارس وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة دون أي معوقات.

وأوضح منير أن امتحانات الصف الأول الثانوي انطلقت اليوم السبت، بإجمالي 3168 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وهم منتظمين- وخدمات - وخاص عربي - وخاص لغات - ومنازل، مشيرًا إلى أن امتحانات الصف الثاني الثانوي تنطلق غدًا الأحد بإجمالي عدد 2953 بكافة تبعياته.

وتابع وكيل تعليم البحر الأحمر، بأنه تم  تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات الإدارات الفرعية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات، ورصد الأحداث وتلقي الشكاوى بالإضافة إلي الدعم الفني، مع تكثيف المتابعات أثناء فترة الإمتحانات

واستطرد منير، بأن وزارة التربية والتعليم قد حددت ضوابط وضع امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تُعقد الامتحانات ورقيًا بالمدرسة بلجان مؤمنة تأمينـاً شديدًا وطبقاً للجدول المُعتمد مع الالتزام بمواصفات ورقة الامتحان.

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