السبت 22 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

665.305 إصابة بكورونا في ألمانيا وإيطاليا والهند وباكستان

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا والهند وباكستان وإيطاليا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 665.305 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ثمانية ملايين و596007 بعد تسجيل 135461 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 116664 بعد تسجيل 179 وفاة جديدة.

وسجلت الهند اليوم السبت 337704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 38 مليونًا و903 آلاف و731 إصابة، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند.

كما أظهرت بيانات الوزارة تسجيل 488 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 488884 وفاة.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالمتحور “أوميكرون” إلى 10050 بعد زيادة بنسبة 3.69% منذ أمس الجمعة.

وذكر المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 29 ألفًا و77 حالة، اليوم.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت أن البلاد سجلت 6540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و360 ألفًا و19 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا، فيما يتعلق بحالات الوفاة، يليه إقليم السند، ثم "خيبر-باختونخوا".

كانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون.

وسجلت إيطاليا 185 ألفًا و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما سجلت البلاد 373 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

 

اسلام اباد برلين نيودلهي باكستان الهند المانيا روما إيطاليا كورونا

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