أسعار العملات اليوم السبت 22-1-2022

أسعار العملات اليوم السبت.. شهد محرك البحث جوجل عملية بحث هائلة قام بها الكثيرون من الاقتصاديين وعاشقي السفر للخارج عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 22-1-2022 أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر ببداية التعاملات الصباحية، فقد شهد سعر الدولار ثباتا ملحوظا ليسجل 15.64 جنيها للشراء، و 15.74جنيها للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 21.25 جنيها للشراء، 21.43 جنيها للبيع.

اسعار العملات اليوم السبت 22 يناير



أما عن سعر الريال السعودي فوصل إلي 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيها للبيع، بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصري 49.74 جنيه للشراء، و 52.05 جنيه للبيع، وذلك طبقا للتحديثات الأخيرة التي أصدرها البنك الأهلي المصري.

فى هذا التقرير، تستعرض "الدستور" هذه السطور، أسعار العملات المتنوعة اليوم السبت الذي يوافق ٢٢ من شهر يناير الحالي لعام ٢٠٢٢، أمام الجنيه المصري وذلك طبقا لآخر التحديثات التي صدرت من البنك الأهلي المصري.



سعر الدولار اليوم السبت



بلغت قيمة الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيها للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبي



سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 17.70 جنيها للشراء، 17.84 جنيها للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت



وصلت أسعار صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري لتصبح قيمتها 21.25 جنيها للشراء، 21.43 جنيها للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم



يواصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ثبوتا ملحوظا ليسجل 4.18 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم السبت



الدينار الكويتى اليوم السبت الموافق ٢٢يناير الجاري يسجل أمام الجنيه المصري قيمة 49.74 جنيها للشراء، و 52.05 جنيها للبيع.