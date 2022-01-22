سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم السبت 22-1-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، استقرار كبير خلال فترة التعاملات اليوم السبت، ثانى أيام الإجازة الأسبوعية، حيث بلغ 15.71 جنيه بانخفاض قرشين عن الأمس، في ظل اهتمام البنك المركزي المصري بإدارة أسعار الصرف للدولار لإحداث استقرار في السوق المصرفية، خاصة بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف منذ خمس سنوات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية خلال التعاملات مما ساهم في إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك بمحافظات مصر، نظراً لقدرتها على توفير كميات الدولار اللازمة للعملاء يومياً لمنع تذبذب سعر الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم السبت، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وأيضا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

واوضحت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كذلك أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وايضا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.66 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

في النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.65 جنيه بينما البيع عند 15.76 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم.