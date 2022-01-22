واشنطن بوست: أمريكا طالبت روسيا بعدم نشر الرد على مقترحاتها الأمنية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الجانب الأمريكي طلب أثناء المباحثات مع المسؤولين الروس عدم نشر رد واشنطن الخطي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

ومع ذلك قال مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، لم يذكر اسمه، إنه "من غير المستبعد أن يقرر الكرملين نشر الوثيقة" التي تتوقع موسكو الحصول عليها الأسبوع المقبل.

وأشارت مصادر لـ"واشنطن بوست" إلى أن الرد الخطي الأمريكي سيتضمن المقترحات الأمريكية بشأن الأمن وسيظهر اهتمام واشنطن بمواصلة الحوار مع موسكو.

وأضافت أن الوثيقة لن تتضمن أي تعهدات بشأن عدم قبول أعضاء جدد في حلف الناتو.

يذكر أن وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن أجريا مباحثات في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة، وافقت واشنطن بنتيجتها على تقديم رد خطي لموسكو على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية وقضايا الأمن في أوروبا.

وقال "لافروف"، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب المباحثات، إنه يعتبر من الصائب نشر الرد الأمريكي المتوقع في الأسبوع المقبل، لكنه أضاف أنه سيطلب موافقة بلينكن على ذلك.

وعلى صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن واشنطن تجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ إذا ساء الوضع الأمني ​​في أي بلد.

وأضافت "بساكي"، في إفادة صحفية ردًا على سؤال حول خطط إجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا، "إننا نجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ كما نفعل دائمًا في حالة تدهور الوضع الأمني ​​في أي بلد حول العالم، تقوم وزارة الخارجية بهذا التقييم"، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تدرس إجلاء أفراد أسر الدبلوماسيين من أوكرانيا.

يُزعم أنه من المخطط أن يتمكن الموظفون غير الأساسيين من مغادرة أوكرانيا طواعية ولكن سيتم إصدار أوامر لعائلاتهم بالعودة إلى ديارهم.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية إعلانًا في غضون أيام قليلة، وفقًا للتقرير.