البرلمان العراقى يطالب بمراجعة الخطط العسكرية بعد مجزرة ديالى

شدد النائب الثاني، لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، على ضرورة مراجعة الملف الأمني وتغيير القيادات وإعادة الإنتشار للجيش في المناطق الرخوة.

وقال مكتب عبدالله نائب، رئيس مجلس النواب العراقي - في بيان - إن نائب رئيس البرلمان أدان وبشدة العملية الإرهابية التي أدت إلى مقتل كوكبة من أبطال الفرقة الأولى للجيش في ناحية العظيم، وطالب بإجراءات ميدانية لمسك الأرض ومراجعة الملف الأمني وتغيير القيادات بما ينسجم مع حجم التحديات وخطر داعش الإرهابي".

ومن جانبه، دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى مراجعة الخطط العسكرية وإعادة الإنتشار لقطعات الجيش في المناطق الرخوة؛ لاسيما هناك استمرار في العمليات الإرهابية والخروقات في حوض حمرين وعدد من المناطق واتخاذ ما يلزم من زيادة الجهد الاستخباراتي لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة.

وعلى صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة في العراق، بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و277 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 7155 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و144 ألفًا و422 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 1995 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و74 ألفًا و718.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 29 ألفًا و169 فحصًا مختبريًا للمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى تسعة ملايين و30 ألفًا و237 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.