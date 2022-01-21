الصدر يكلف «الحميداوى» مسئولا لسرايا السلام وشرهان نائبا له (وثيقة)

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، عن تكليف أبو مصطفي الحميداوي مسئولا جديدا عن سرايا السلام.

وبحسب وثيقة وفق لشبكة “أن أر تي في” العراقية، جاء فيها أن الصدر كلف أبو مصطفى الحميداوي مسئولا على سرايا السلام وعلي شرهان نائبا له.

وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، عدم تمسك التيار الصدري بالسلطة "وإنما العمل على الإصلاح وإبعاد شبح الفساد الإرهاب والاحتلال والتطبيع بالطرق السياسية وإننا لقادرون".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه الشخصى بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي: "لو أننا خسرنا الانتخابات، أو تنازلنا أو اقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية، فلن نتخذ العنف على الإطلاق فهذا ما أدبنا عليه ولن نسمح لأي أحد ممن ينتمي لنا فعل ذلك".

وأضاف أن المذهب يحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين وليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين فذلك يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب.

وأكد الصدر: "نحن نحب السلام ونعشق الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار، وليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه فالسياسة يوم لك ويوم عليك".