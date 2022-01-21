الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استصدار 227 قرارات غلق لمنشآت طبية مخالفة في دمياط

غلق
غلق

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في دمياط، تراخيص لـ 128 عيادة ومركز طبي. 
كما تم المرور على 1088 منشأة طبية لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية، وتم تحرير 275 انذار لمديري المنشآت لتلافي السلبيات وإزالة المخالفات، بالإضافة إلى استصدار 227 قرار غلق للمنشآت الطبية المخالفة للمعايير والغير مرخصة منشآت صحية غير مرخصة  لحين تقديم أوراق الترخيص لإدارة العلاج الحر وتوفيق الأوضاع والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحيحة طبقا لقانون تنظيم عمل المنشآت الصحية.

وتم إصدار 98 قرار رفع  غلق عن منشآت قامت بتقنين أوضاعها  ،كما تم تقديم 250 ملف للبدء في إجراءات الترخيص، كما تم إنشاء قاعدة بيانات لـ 1439 منشأة طبية خاصة بدمياط.

وتناشد إدارة العلاج الحر الأطباء بالانتهاء من إجراءات الترخيص وتقديم الأوراق بإدارة العلاج الحر لتوفيق الأوضاع وحرصا على سلامة وأمن المريض.

إقليم محافظة دمياط أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط الدكتورة منال عوض

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وائل لطفي

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