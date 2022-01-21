«التنظيم والإدارة»: 56% من العاملين بالدولة متزوجون.. و2.3% حاصلون على الدكتوراه

استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عددا من المؤشرات الخاصة بقاعدة بيانات موظفى الدولة، والتى شملت 3.2 مليون موظف، حيث أوضح أن نسبة غير القائمين بالعمل 4.91%، بينما تبلغ نسبة القائمين بالعمل 94.78%.

وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي، قال الشيخ إن نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراة تبلغ 2.33%، ودرجة الماجستير، 1.60%، والدبلوم 1.88%، زمالة 0.15%، مؤهل عال 45.09%، مؤهل فوق المتوسط 12.33%، مؤهل متوسط 27.53%، مؤهل أقل من المتوسط 3.58%، يقرأ ويكتب 3.98%، أمي 1.69%.

وأشار إلى أنه فيما يخص الحالة الاجتماعية تبين أن نسبة الموظف الأعزب تبلغ 8.30%، والمتزوج 59.22%، والمطلق 1.12%، والأرامل 2.07%، بينما تبلغ نسبة المتزوج ويعول 29.30%.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد نظم ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين بعنوان :" الإصلاح الإداري في مصر.. الرؤى والخطوات"، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتركز جلسات الورشة، على التناول الإعلامي للبيانات الصادرة عن الجهاز، ومشروعات التحول الرقمي في الجهاز، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات العمل، ومنظومة التواصل المؤسسي الرقمي، وتحديث الهيكل التنظيمي للجهاز، إلى جانب فلسفة تعديل قانون الجهاز.

وتناولت جلسة مشروعات التحول الرقمي في الجهاز، بوابة الوظائف الحكومية التي أطلق الجهاز النسخة المطورة منها https://jobs.caoa.gov.eg/ ، في أول يوليو 2021؛ لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.