الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
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الكرازة

المركز الثقافي الفرنسيسكاني يبدأ العام الدراسي لـ «دبلوم الآثار والفنون القبطية»

المركز الفرنسيسكاني
المركز الفرنسيسكاني

أعلن المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، استقباله دفعة جديدة من الدارسين والمهتمين الدراسات القبطية بمختلف مجالاتها للانضمام للعام الدراسي الجديد لـ "دبلوم الآثار والفنون القبطية" الدفعة السابعة.

ويقوم بالتدريس بها نخبة كبيرة من المتخصصين والأساتذة من مختلف الجامعات المصرية بمختلف تخصصات الدراسات القبطية، والتي تتكون من حوالي 96 ساعة دراسية.

وتنقسم هذه الساعات إلى 4 فصول دراسية كل فصل دراسي يتكون من 6 مواد، بواقع يومين دراسيين الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يلتزم الدارس بالحضور لكل المواد وألا يتعدى نسبة غيابه بكل مادة أكثر من ٢٥٪ من عدد ساعاتها لدخول الامتحان بالمادة، كما يمكن التقديم في بعض المواد بشكل منفصل.

بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للمناطق الآثرية المتعلقة بالدراسة والتعرف على الفنون والعمارة الخاصة بها، والرحلة الثقافية كل عام دراسي، وأيضا بعض المميزات العلمية التي يحصل عليها الدارس بخصوص الحضور والتقديم في المؤتمرات والندوات الخاصة بالمجال والمركز.

تبدأ الدراسة والانتظام من 10 فبراير القادم، ويتم فتح الباب مرتين كل عام في شهري يناير وأكتوبر ولا يتم قبول التقديمات الجديدة بعد بداية الدراسة وانتهاء فترة التقديم.

جدير بالذكر أنه ينظم مركز الدراسات القبطية، مكتبة الإسكندرية دورة علمية بعنوان: «مقدمة في التراث العربي المسيحي»، ويحاضر بها عدد من الأساتذة والباحثين في موضوعات مختلفة، وهم: دكتور أيمن فؤاد سيد، دكتور لؤي محمود سعيد، دكتور عاطف مهني، الأنبا مقار، الراهب أثناسيوس المقاري، الأب ميلاد شحاتة، الأب وديع عوض الفرنسيسكاني، القس باسيليوس صبحي، القمص يوسف الحومي، دكتور وجيه ميخائيل، القس عيد صلاح، أستاذ صبحي عبد الملاك، أستاذ إسحق الباجوشي.

وذلك بمكتبة الإسكندرية، قاعة الأوديتوريوم، المدخل الرئيسي، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 8،9،10 فبراير 2022م، بواقع أربعة محاضرات في اليوم الواحد، في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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