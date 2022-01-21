الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

إصابة طالبة سقطت من أعلى كوبرى مشاة بالمنيا

إسعاف
إسعاف

أصيب طالبة بإصابات خطيرة ومتفرقة بأنحاء جسدها، اليوم الجمعة، إثر اختلال توازنها وسقوطها من أعلى كوبري مشاة أمام موقف المنيا بطريق الصعيد الزراعي.

وعن التفاصيل، تلقت شرطة النجدة بلاغًا بإصابة «ا. ا. ح»، 18 سنة، طالبة، مقيمة بمركز أبوقرقاص، سقطت من فوق كوبري المشاة أمام موقف المنيا بطريق الصعيد الزراعي تم الانتقال ونقل المصابة إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وكشفت التقارير الأولية عن إصابتها بكسر بالذراع اليسرى ونزيف بالفم والأنف.

تم إجراء الإسعافات العاجلة للطالبة، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة استعلمت عن الحالة الصحية للمصابة لاستجوابها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

طالب الإسعاف مستشفى نقل المصاب مدير امن المنيا مركز أبوقرقاص كوبري مشاة طريق الصعيد مستشفي المنيا العام

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