الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

13 وفاة و8640 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تايلاند

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 8640 حالة إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أنه تم تسجيل 8425 حالة إصابة جديدة بين السكان و20 بين نزلاء السجون و195 حالة قادمة من الخارج.

ومن بين حالات الإصابة المحلية، تم تأكيد 8369 حالة إصابة في المستشفيات و56 حالة، عبر اختبارات جماعية للكشف عن الإصابة بالفيروس.
ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل مليونين و361 ألفا و702 حالة إصابة، من بينها 138 ألفا و267 حالة هذا العام، وتعافى مليونان و256 ألفا و982 بشكل كامل، حتى الآن.
وبلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 22 ألفا، من بينها 302 حتى الآن هذا العام.

ومن ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية، استأنفت تايلاند برنامج التأشيرات الخالي من الحجر الصحي للزوار الحاصلين على لقاحات كورونا اعتبارًا من الشهر المقبل، حيث تحول الدولة التي تعتمد على السياحة تركيزها إلى التعافي الاقتصادي بعد تراجع معدل إصابات كورونا الجديدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الحكومة التايلاندية القول عقب اجتماع لفريق العمل الرئيسي المعني بمواجهة وباء كورونا اليوم الخميس، إنه يمكن للمسافرين الدوليين من جميع البلدان التقدم للحصول على تأشيرات بموجب ما يسمى ببرنامج "تيست آند جو" (الدخول بعد الفحص) اعتبارًا من أول فبراير. 

وسيُطالب الزوار بالخضوع لفحصين للكشف عن الإصابة بكورونا بعد الوصول إلى تايلاند، أحدهما عند الدخول والآخر في اليوم الخامس من الوصول.

الجائحة وزارة الصحة التايلاندية كورونا الصحة تايلاند

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وائل لطفي

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