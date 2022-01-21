تفاصيل الحالة الصحية لإيناس شيحة بعد إصابتها بكورونا

أعلنت الفنانة إيناس شيحة، عن إصابتها بفيروس كورونا، موضحة أنها تتواجد حاليا بمنزلها في منطقة المعادي وليس بالمستشفى، حيث تقضي فترة العزل المنزلي مع الالتزام باتخاذ بروتوكول علاج كورونا.

وقالت إيناس، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن حالتها الصحية مستقرة، ولكن هناك بعض الأعراض الخفيفة التي تعاني منها نتيجة الإصابة بهذا الفيروس اللعين.

يذكر أن الفنانة إيناس شيحة، شاركت مؤخرا في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" الذي يخوض بطولتها النجم يحيي الفخراني.

كما خاضت عدة أعمال فنية من بينها مسلسلات "بأثر رجعي"، "البيت الكبيرج1"، "رمضان كريم"، "عشم إبليس"، "يوميات زوجة مفروسة أوي ج2 "، وغيرها من الأعمال الدرامية.

وكانت إيناس، قد أثارت حالة من الجدل في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، لتنال خلاله لقب صاحبة أجرأ فستان بالمهرجان.

يذكر أن، إيناس شيحة، عرض لها موخرا مسلسلها الدرامي الجديد "بأثر رجعي" بطولة: مي سليم، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، توني ماهر، خالد محروس، محمد عز، محمد حسني، شمس، سعيد صديق، علاء زينهم، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام.

إيناس شيحة هي ممثلة مصرية، وهي بنت الفنان التشكيلي أحمد ذو الفقار شيحة، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر، ولها ثلاث أخوات متواجدات بالوسط الفني وهم حلا شيحة ومايا شيحة وهنا شيحة. شاركت في عدة مسلسلات وقد يكون أهم أدوارها في مسلسل الذي تم عرضه عام 2013.

وقالت إيناس، ببرنامج "حفل رأس السنة"مع الإعلامية رشا الخطيب على قناة المحور: "أكتر حاجة بحبها في الفنون، هو المسرح عن التليفزيون والسينما، لأنه يُظهر الممثل إذا كان كويس ولا لأ". تابعت: "أجيد تمثيل جميع الأدوار، وفيه أدوار كتير لسه معملتهاش ونفسي أعملها الفترة الجاية". وقالت إيناس في لقاء تليفزيوني، إنها لا تعترف بمسمى السينما النظيفة.