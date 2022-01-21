الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس العراقي: الهجوم الإرهابي في ديالى محاولة فاشلة لاستهداف الأمن

الرئيس العراقى
الرئيس العراقى

قال الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، إن الهجوم الإرهابي في ديالى محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف الأمن.

 وأضاف الرئيس العراقي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "إن الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرض له أبطال الجيش في ديالى، محاولة خسيسة وفاشلة لاستهداف أمننا، وقطعا لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الإرهاب على صعيد المنطقة".

تغريدة الرئيس العراقى

وتابع الرئيس العراقى "واجبنا تمتين الجبهة الداخلية والمضي في الاستحقاقات الوطنية الدستورية لتشكيل حكومة مقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للشعب".

ولقي 11 جنديًا عراقيًا مصرعهم، إثرهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي العراق، وشنت مجموعة من عناصر تنظيم داعش تضم نحو 10 مقاتلين، فجر اليوم هجومًا على الفرقة الأولى في الجيش العراقي، وقتلت 11 جنديًا.

- التفاصيل الكاملة للحادث الإرهابي 

من جانبه، كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الجمعة، عن التفاصيل الكاملة للحادث الإرهابي، وقال إن الاعتداء تم على أفراد من الفرقة الأولى في منطقة العظيم، الفاصلة مع حدود محافظة صلاح الدين، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي هو إهمال المقاتلين في تنفيذ الواجب، لأن المقر محصن بالكامل، وتوجد كاميرات حرارية، ونواظير ليلية، وأيضًا هناك برج مراقبة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف"التميمي"، في تصريحات صحفية، أن قائد الفرقة الأولى على مستوى عالٍ من المسؤولية، لكن الإرهابيين استغلوا برودة الطقس وإهمالًا في الالتزام بتنفيذ الواجبات، مما جعل الإرهابيين ينفذون جريمتهم، ومن ثمَّ، انسحبوا إلى صلاح الدين.

وأوضح المسؤول العراقي أن المحافظة طالبت سابقًا، وتطالب حاليًا بضرورة التصدي لتسلل الإرهابيين من محافظة صلاح الدين إلى ديالي، ووضع حد لمساحة 65 كيلومترًا من الحدود بين المحافظتين لمنع تسلل الإرهابيين، لأنه من دون ذلك ستستمر مثل تلك الخروقات.

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وائل لطفي

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