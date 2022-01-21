لخفض التوتر.. أبرز اللقاءات السابقة بين أمريكا وروسيا حول أوكرانيا

يلتقى وزيرا الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، والروسي سيرجى لافروف اليوم الجمعة في جنيف لبحث الأزمة الأوكرانية، وسيعقد اللقاء بين الوزيرين في قصر مطل على بحيرة ليمان، في أحدث خطوة من مسار دبلوماسي مكثف بدأ منذ 11 يوما في جنيف بين مساعديهما.

وكان "لافروف وبلينكن"، قد اتفقا على مواصلة المحادثات رغم الاختلافات الكبيرة في وجهات النظر، رغم حشد عدد كبير من الجنود الروس على الحدود مع أوكرانيا.

ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز اللقاءات السابقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا حول أوكرانيا.

- مباحثات روسية أمريكية فى جنيف في 10 يناير

فى 10 يناير الجاري انطلقت في جنيف، المحادثات الموسعة الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية.

وترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، و ترأس الوفد الأمريكي النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان، وعقد الطرفان آنذاك اجتماع تمهيدى على شكل مأدبة عشاء، استمر أكثر من ساعتين.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الاجتماع التمهيدي بالمذهل والصعب والعملي، موضحا أن المحادثات كانت صعبة، ولا يمكن أن تكون سهلة.

وأضاف إن توقعات بلاده بشأن المحادثات الروسية الأمريكية بجنيف واقعية، وأن موسكو ليست متفائلة بعد سماع تصريحات واشنطن وبروكسل الأخيرة.

- محادثات بين مساعدة وزير الخارجية الامريكية ونائب وزير الخارجية الروسي في ديسمبر الماضي

فى 15 ديسمبر الماضى، بحث مسؤولون روس مع نظرائهم الأمريكيين، في موسكو، مسألة الضمانات الأمنية وملف أوكرانيا.

وكانت تلك المحادثات بين مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية كارين دونفريد، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، فى مبنى وزارة الخارجية الروسية، وانضم للاجتماع آنذاك السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان.

وخلال ذلك اللقاء، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن تبدي الولايات المتحدة اهتماما عمليا بفكرة موسكو الخاصة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، كما التقت دونفريد آنذاك ديمتري كوزاك، نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية.

- محادثات بين بوتين وبايدن بالفيديو

في 7 ديسمبر الماضى أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن، محادثات عبر تقنية الفيديو استمرت لقرابة الساعتين.

وأعرب "بايدن" في المحادثة عن قلقه بشأن الوضع حول أوكرانيا، ودعا إلى تسوية دبلوماسية، وفقا لبيان البيت الأبيض.

فيما أكد "بوتين" خلال الاتصال عدم امتثال أوكرانيا لاتفاقيات مينسك وتخريب الاتفاقات، مشيرا إلى أن الناتو هو الذي يقوم بمحاولات خطيرة وبناء إمكاناته العسكرية على الحدود الروسية، ونشر الأسلحة الهجومية في أوكرانيا.