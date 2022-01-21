الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى الحوار حول الوضع فى أوكرانيا

أنالينا بايربوك
أنالينا بايربوك

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك  إلى إجراء حوار لتخفيف حدة الوضع حول أوكرانيا.

وقالت بايربوك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الأمر لا يقل عن الحفاظ على نظام السلام الأوروبي. إنه وجودي بالنسبة لنا".

وأفادت "إننا نتفق على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو المسار السياسي، وهو مسار يعني أن نشارك في حوار".

وذكرت بايربوك أن صيغة نورماندي لها أهمية كبيرة في حل الأزمة الأوكرانية.

وفي إطار الجهود الجارية لحل الوضع، أعلنت الوزيرة الألمانية عن رحلة مشتركة إلى أوكرانيا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في المستقبل القريب. وقالت إنهما سيفعلان كل ما في وسعهما "لبث حياة جديدة في الصيغة".

وصيغة نورماندي هي مجموعة دبلوماسية مكونة من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا تهدف إلى إنهاء الصراع الجاري في دونباس منذ عام 2014.

وفي الآونة الأخيرة، أعربت أوكرانيا والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى عن قلقها إزاء الحشد العسكري الروسي على طول الحدود الأوكرانية خوفا من استعداد روسيا لشن هجوم.

فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده لا تعتزم مهاجمة أوكرانيا، وليس هناك ما يدعو إلى الخوف من تصعيد التوترات مع أوكرانيا.

و علي صعيد آخر ، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل حصيلة قياسية جديدة للاصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا، بلغت 133 ألفا و536 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 8 ملايين و320 ألفا و386 حالة.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن بيانات المعهد، أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس التاجي ارتفع إلى 116 ألفا و315 حالة ذلك بعد تسجيل 234 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس بلغ 7 ملايين و139 ألفا و800 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

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