الجمعة 21 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير السياحة الإسبانى يتوقع انتعاش القطاع فى الربيع المقبل

الاقتصاد الإسبانى
الاقتصاد الإسبانى

 توقع وزير السياحة الإسباني فرناندو فالديز، أن تشهد السياحة في بلاده انتعاشًا مرة أخرى بحلول موسم الربيع المقبل، بعد التباطؤ الناجم عن تفشي أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، متوقعا زيادة أعداد الزوار الإجمالية خلال العام الجاري بأكثر من ثلثي المستويات القياسية لعام 2019.


ونقلت قناة آسيا نيوز عن الوزير قوله، على هامش مؤتمر السياحة في مدريد المقام تحت عنوان (فيتور)، أمس الخمس، إن التوقعات إزاء عام 2022 جيدة، وهناك رغبة كبيرة سائدة في السفر.


واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية بين الدول الأكثر زيارة في العالم في عام 2019، حيث زارها 80 مليون سائح في العام السابق لظهور الوباء وفقًا للأرقام الرسمية لا أن معدلات السياحة وصلت إلى ثلث هذا العدد فقط في عام 2021 حيث حالت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر دون حدوث انتعاش كبير في القطاع، على الرغم من أنه كان لا يزال في مستوى مرتفع بنحو 55 في المئة مما كان عليه في عام 2020.
 

وسمح ارتفاع مستويات التطعيم وتخفيف قيود السفر الدولي إلى إسبانيا بإنتعاش السياحة في الربع الأخير من عام 2021 إلى 64 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، غير أن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون أعاق عملية التعافي مرة أخرى.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

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وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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