الخميس 20 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الساعة بـ12 دولارًا.. الملكة إليزابيث تطلب «مدبرة منزل»

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، عن بحث الملكة إليزابيث الثانية عن مديرة منزل بدوام جزئي لقصرإدنبرة الذي يحتوي على 289 غرفة.

وقال تقرير لقناة CBS الأمريكية، ان اهم شروط المطلوبة في المتقدمين للوظيفة أن يبقوا «على مستوى معايير جلالتها»، ولا يلزم وجود خبرة سابقة في التدبير المنزلي ، لكن إعلان الوظيفة يشدد على الحاجة إلى "نهج استباقي" - فضلاً عن الرغبة في العمل مقابل الحد الأدنى للأجور.

أجر الوظيفة التي تبلغ 20 ساعة في الأسبوع هو 9.50 جنيه إسترليني، أو ما يعادل 12.96 دولارًا للساعة. يعكس ذلك الحد الأدنى الجديد للأجور في المملكة المتحدة ، والذي سيرتفع من 8.91 جنيه إسترليني للساعة الآن إلى 9.50 جنيه إسترليني للساعة في أبريل .

وقال التقرير إنه من المؤكد أن الأسرة الملكية توظف مئات العمال، من المزارعين إلى ضباط الأمن، لكن قد يكون مفاجئًا أن الملكة توظف أشخاصًا بأجر أساسي في البلاد. 

وأشار التقرير، إلى ان الملكة إليزابيث تقوم بذلك، بالرغم من تقدير فوربس ثروتها الشخصية بمبلغ 500 مليون دولار، بينما تقدر ثروة "الشركة" التي تترأسها بـ 28 مليار دولار.

لكن وفقًا لمجلة فوربس، لا يعرف العمال الذين توظفهم الأسرة الملكية بتقاضي رواتب منخفضة. على سبيل المثال ، يكسب عامل تكنولوجيا المعلومات للمبتدئين حوالي 40 ألف دولار في السنة، وهو أقل بكثير من الأجر المعتاد البالغ حوالي 51 ألف دولار لمتخصص مبتدئ في تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة.

ستكسب وظيفة مدبرة المنزل بدوام جزئي حوالي 13000 دولار في السنة، بناءً على أجر الساعة المعلن عنه ستتألف وظيفتهم من التنظيف والعناية "بمجموعة كبيرة من التصميمات الداخلية والعناصر ، مما يضمن تقديمها بأفضل ما لديهم" وفقًا لملاحظات نشر الوظيفة.

الملكة إليزابيث بريطانيا قصر ادنبرة حاشية الملكة الأسرة المالكة البريطانية

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وائل لطفي

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