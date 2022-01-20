14 ٪ نسبة مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل المشروعات الزراعية

قال الصندوق الكويتي للتنمية إنه يدعم سياسته في اختيار المشاريع الزراعية معتمدا على الآثار الاجتماعية الإيجابية لتنمية العنصر البشري الذي يعتبر أهم العناصر الداخلة في المشاريع التنموية.

وأضاف الصندوق أن هناك العديد من الأهداف التي تشترك فيها مشاريع الصندوق التنموية ويمكن التطرق إلى أهمها والمتعلقة في المشاريع الزراعية والريفية، على سبيل المثال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن توفير المواد الأولية الداخلة في كثير من الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تخفيض الواردات من بعض السلع الغذائية والمحافظة على الأسعار، والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والموارد المائية المتوفرة، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية للأسر الزراعية وبالأخص المرأة لتمكينها من الاستقرار والاستمرارية في الإنتاج.

ويقدر عدد المشاريع الزراعية التي ساهم الصندوق في تمويلها منذ إنشائه بأكثر من 140 مشروع، مما يشكل نحو 14% من إجمالي المشاريع، كما يقدر إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشاريع بأكثر من 15 مليون نسمة يشكلون نحو 2 مليون أسرة ريفية، وتبلغ نسبة النساء المستفيدات من هذه المشاريع ما بين 50- 60% من إجمالي السكان المنتفعين من المشاريع مباشرة.

مشروع الأمن الغذائي - أفغانستان

وساهم الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل مشروع الأمن الغذائي في أفغانستان، حيث يقع المشروع ضمن منحة الصندوق لبرنامج إعادة إعمار أفغانستان، ويتلخص في تمويل نشاطات تتعلق بالأمن الغذائي، تحت إشراف وزارة الزراعة، والمستفيد الأكبر من هذه المنحة النساء العاملات في الإنتاج الزراعي وتربية الحيوانات، وساهم المشروع في تدريب أكثر من 3600 من ربات البيوت في عدة محافظات موزعة في مناطق مختلفة من البلاد.

ويشمل المشروع التدريب على أعمال التجهيزات الغذائية وتجفيفها (فواكه وخضروات)، وأعمال البستنة المنزلية، وتربية الحيوانات كالدواجن والماعز.