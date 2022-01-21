«يد الأصدقاء».. مبادرة شبابية لدعم «الشقيانين» من قسوة الشتاء في الإسكندرية

لحظات برد قاسية يعيشها من يبحثون عن لقمة العيش في الشوارع، ليتغافلوا عن قسوة البرد التي لا يستطيع تحملها البدن من أجل ألا ينتهي اليوم دون أن يحصلوا على رزق أبنائهم .

ولتقديم الدعم والعون لهم، امتدت "يد الأصدقاء" الخمس لتكون اليد البيضاء التي تعينهم على شقاء يومهم، والسبيل لتدفئتهم من قسوة البرد حتى ولو بالقليل، ليجوب الأصدقاء يمينا ويسارا بحثا عن الشقيانين، لتمتد أيديهم بالمشروبات والأطعمة الساخنة "مع ابتسامة تملؤها المودة والرحمة.

وقالت داليا أشرف، احدى المتطوعات في مبادرة "يد الأصدقاء"، اننا 5 أصدقاء قررنا منذ بداية فصل الشتاء لهذا العام، أن يكون لنا بصمة ايجابية مؤثرة وخاصة في نفوس "الشقيانين" والباحثين عن لقمة العيش فكانت مبادرتنا بعنوان "يد الأصدقاء"، وجاء هذا الاسم دلالة على كوننا مجموعة من الأصدقاء المتطوعين، والدلالة الثانية أننا نبحث عن أصدقائنا من الشقيانين في الشوارع العامة.

- بائعة متجولة وابنها سبب إطلاق المبادرة

من جانبه أوضح عبد الرحمن حسن، أحد المتطوعين أن الفكرة جاءت لنا من مشهد رأيناه يوما لإحدى البائعات في البيع المتجول ومعها ابنها يرافقهت تحت مشمع البلاستيكي نظرا لأنها لا تستطيع تركه في المنزل، فكان هذا الدافع لماذا لا نكون سبيل تدفئة لهم في ساعات يومهم التي ينتظرون فيها من أجل لقمة العيش؟.

"بليلة باللبن، وشوربة عدس، وأكواب حمص الشام"، قرر الأصدقاء أن يتم تجهيز تلك المشروبات الساخنة يوميا وتوزيعها على الأصدقاء الشقيانين في شوارع الإسكندرية، ليقول حسن الصافي، أحد المتطوعين في المبادرة، أن تلك المشروبات الساخنة تجهز يوما بيوم، ويتم الاعتماد على الحقائب الحافظة للحرارة لكي تصل للباعة والعاملين في الشوارع ساخنة كما هي لتدفئتهم.

- الدعم المحيط هو الدافع لسعادتنا

في حين أكملت نور حسين، إحدى المتطوعات، أنه يتم تجهيز يوميا متوسط 30 كوبا على نفقتنا الخاصة في منازلنا بمساعدة أسرنا، ويتم تقسيم المناطق السكندرية للتوزيع يوميا حتى نصل لكل الشقيانين في مختلف الأحياء السكندرية.

و تواصل نور، أن هناك مساعدة تتم من خلال المعارف والأصدقاء المحيطين بنا سواء بإرشادنا لأحد "الشقيانين" للوصول إليهم وإعطائهم المشروبات الساخنة، لو بالدعم المالي، او حتى بالدعم المعنوي بتشجيعنا والرغبة في الانضمام لنا لمساعدتنا، وهذا يدعم بالفعل اسم المبادرة "يد الأصدقاء".