الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«يد الأصدقاء».. مبادرة شبابية لدعم «الشقيانين» من قسوة الشتاء في الإسكندرية

مبادرة يد الاصدقاء
مبادرة يد الاصدقاء

لحظات برد قاسية يعيشها من يبحثون عن لقمة العيش في الشوارع، ليتغافلوا عن قسوة البرد التي لا يستطيع تحملها البدن من أجل ألا ينتهي اليوم دون أن يحصلوا على رزق أبنائهم .

ولتقديم الدعم والعون لهم، امتدت "يد الأصدقاء" الخمس لتكون اليد البيضاء التي تعينهم على شقاء يومهم، والسبيل لتدفئتهم من قسوة البرد حتى ولو بالقليل، ليجوب الأصدقاء يمينا ويسارا بحثا عن الشقيانين، لتمتد أيديهم بالمشروبات والأطعمة الساخنة "مع ابتسامة تملؤها المودة والرحمة.

 وقالت داليا أشرف، احدى المتطوعات في مبادرة "يد الأصدقاء"، اننا 5 أصدقاء قررنا منذ بداية فصل الشتاء لهذا العام، أن يكون لنا بصمة ايجابية مؤثرة وخاصة في نفوس "الشقيانين" والباحثين عن لقمة العيش فكانت مبادرتنا بعنوان "يد الأصدقاء"،  وجاء هذا الاسم دلالة على كوننا مجموعة من الأصدقاء المتطوعين، والدلالة الثانية أننا نبحث عن أصدقائنا من الشقيانين في الشوارع العامة.

FB_IMG_1642704730081

- بائعة متجولة وابنها  سبب إطلاق المبادرة 

 من جانبه أوضح عبد الرحمن حسن، أحد المتطوعين أن الفكرة جاءت لنا من مشهد رأيناه يوما لإحدى البائعات في البيع المتجول ومعها ابنها يرافقهت تحت مشمع البلاستيكي  نظرا لأنها لا تستطيع تركه في المنزل، فكان هذا الدافع لماذا لا نكون سبيل تدفئة لهم في ساعات يومهم التي ينتظرون فيها من أجل لقمة العيش؟.

"بليلة باللبن، وشوربة عدس، وأكواب حمص الشام"، قرر الأصدقاء أن يتم تجهيز تلك المشروبات الساخنة يوميا وتوزيعها على الأصدقاء الشقيانين في شوارع الإسكندرية، ليقول حسن الصافي، أحد المتطوعين في المبادرة، أن تلك المشروبات الساخنة تجهز يوما بيوم، ويتم الاعتماد على الحقائب الحافظة للحرارة لكي تصل للباعة والعاملين في الشوارع ساخنة كما هي لتدفئتهم.

- الدعم المحيط هو الدافع لسعادتنا

في حين أكملت نور حسين، إحدى المتطوعات، أنه يتم تجهيز يوميا متوسط 30 كوبا على نفقتنا الخاصة في منازلنا بمساعدة أسرنا،  ويتم تقسيم المناطق السكندرية للتوزيع يوميا حتى نصل لكل الشقيانين في مختلف الأحياء السكندرية.

و تواصل  نور، أن هناك مساعدة تتم من خلال المعارف والأصدقاء المحيطين بنا سواء بإرشادنا لأحد "الشقيانين" للوصول إليهم وإعطائهم المشروبات الساخنة، لو بالدعم المالي، او حتى بالدعم المعنوي بتشجيعنا والرغبة في الانضمام لنا لمساعدتنا، وهذا يدعم بالفعل اسم المبادرة "يد الأصدقاء".

يد الأصدقاء مبادرات مجتمعية الإسكندرية الشتاء مبادرات تطوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الصعيد وسانت كاترين «تحت الصفر».. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

بنك «CIB»: انتهاء عمليات تحديث النظام المصرفى وحل المشكلات الطارئة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

«الصحة» تبدأ تطبيق اشتراطات جديدة لدخول مصر غدًا

قرار جديد ضد المتهم بقتل بطلة العالم فى كرة السرعة

عامل مصعد يهتك عرض 6 فتيات فى حضانة بالمعادى.. شهادات صادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

مؤمن المحمدي

شفيق بيه حنطور

عبد الرحيم طايع

"حلم جميل" في قنا

جلال حمام

في تعليم أولادكم.. اتركوا العيش لخبازه

د. القس صفوت البياضى

جيمى كارتر يحذر من هشاشة الديمقراطية الأمريكية والتوترات العالمية

حسين دعسة

فهم جديد لإشكالية المريخ..!

فريد عبدالعظيم

إخضاع الكلب: محاولات متخيلة لمغادرة جوف الحوت

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

فلسطين تدعو الأمم المتحدة لبذل جهد مضاعف للتصدى للانتهاكات الإسرائيلية

إصابة وزير الجيش الإسرائيلي بينى جانتس بكورونا