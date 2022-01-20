الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الرى: سد النهضة والزيادة السكانية على رأس التحديات المائية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحديات كبيرة يواجهها قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى والزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكداً أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، وتعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل.

وأوضح عبد العاطي، أن احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه.

وأشار إلى أنه تم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" المقام بدولة الإمارات خلال فعاليات أسبوع الأهداف العالمي، ضمن ندوة "المياه: أداة للتنمية المستدامة .. النموذج المصرى"، بالجناح المصري ضمن فعاليات أسبوع "الأهداف العالمية".

مصر سد النهضه مؤتمر عقد وزارة جديدة وزير بيرة زراعية النيل نهر النيل

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وائل لطفي

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