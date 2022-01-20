كاليدونيا الجديدة تواجه موجة ثانية من جائحة كورونا

فرض قيود جديدة الاثنين

أعلنت السلطات الصحية في كاليدونيا الجديدة أن البلاد تواجه حاليًا، موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

قالت السلطات في كاليدونيا الجديدة، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم إنه سيتم فرض إجراءات جديدة لمواجهة هذه الموجة وكبح انتشار الجائحة وذلك اعتبارًا من الإثنين المقبل.

وسجلت كاليدونيا الجديدة أكثر من 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات، وسجلت البلاد منذ ظهور الجائحة 14 ألفا و527 إصابة و282 وفاة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..