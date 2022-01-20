الأردن يسجل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بكورونا

أعلن الأردن، الخميس، تسجيل 15 وفاة و6289 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13043 وفاة و1123686 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان لها إنه نسبة الفحوص الإيجابيّة، لهذا اليوم بلغت 17.40%.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 40031 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 111 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 71 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 621 حالة.

وأظهر البيان أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 31 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 6 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأشار البيان إلى تسجيل 2930 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1070710 حالة.

كما أشار إلى إجراء 36143 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 14247231 فحصاً.

وأظهر البيان أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4537909، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4141236.