حبس مدمن شابو اعتدى على مواطن بسلاح أبيض فى دمياط

أمرت النيابة العامة في دمياط، اليوم الخميس، بحبس مدمن شابو تعدى على شاب بسلاح أبيض "كتر" بسبب الخلاف على الجلوس بكرسي داخل أتوبيس.

كانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" لأحد الأشخاص تضررا من اعتداء شخص على صديقه.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "طالب بأحد المعاهد- مقيم ببورسعيد- مصاباً بجرح بالرقبة والبطن وتم تحويله للمستشفى وتقرر خروجه عقب تلقى الإسعافات اللازمة"، طرف ثان "طالب بذات المعهد- مقيم ببورسعيد"، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب أولوية الجلوس حال استقلالهما إحدى وسائل النقل "أتوبيس" المتجهة إلى محافظة بورسعيد.

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.