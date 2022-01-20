سياسي ليبي: توحيد المؤسسة المصرفية يؤسس لتوحيد باقي المؤسسات

قال الخبير العسكري والاستراتيجي الليبي محمد الترهوني، الخميس، إن أحد أهم المعضلات التي تواجه الأزمة الليبية هى توحيد المصرف المركزي، لافتًا إلى أن حل هذه الأزمة سيقطع أكثر من نصف المسافة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد كافة.

وأضاف الترهوني، لـ"الدستور"، أنه بمجرد انتهاء هذه الخطوة سيكون هناك نقاط عدة تنتهي، منوهًا إلى أن سيكون هناك جلوس لطرفي الصراع وإنهاء الخلاف ورأب الصدع وإنهاء خلافات استمرت لسنين عديدة، كما أن توحيد المصرف المركزي سيَعني توحيد المؤسسة العسكرية والسياسية وهنا نتحدث عن مرتبات وبنود عسكرية وسياسية، كما أن ذلك سيؤسّس لوجود مؤسسة مصرفية واحدة سيتبعها العديد من الخطوات على كل الجوانب.

وتابع الخبير الاستراتيجي أن هذه الخطوة أيضًا، سيكون لها تأثير إيجابي على المواطنين والموظفين".

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، عن انطلاق عملية إعادة توحيد المصرف المركزي، وذلك عبر تنفيذ خارطة متفق عليها من قبل.

وقال بيان للمصرف المركزي، إن ‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ علي سالم الحبري في لقائهما اليوم، وذلك تتويجًا للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة​​​.

أوضح البيان أنه تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها، مشيرًا إلى أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.