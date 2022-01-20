الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يتفق مع وفد أمريكى على 4 خطوات لحل أزمة السودان السياسية

الفريق أول عبد الفتاح
الفريق أول عبد الفتاح البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، الوفد الأمريكي الزائر برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية السفيرة مولي في وعضوية المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقى السفير ديفيد سترفيلد، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان. 

وجرى اللقاء بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو المجلس الفريق ياسر العطا ووكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عمر بشير.

واتفق الجانبان السوداني والأمريكي خلال اللقاء على الآتي:

١- دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية باستثناء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية.

٢- تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية.

 ٣- إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة.

 ٤- قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. 

وفي وقت سابق، بحث مسئول سوداني، الخميس، مع وفد أمريكي رفيع الجهود المبذولة لدعم وتحقيق استقرار السودان واتفاق جوبا للسلام.

جاء ذلك في لقاء جمع عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس، بمنزله، مع الوفد الأمريكي برئاسة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي فيي، والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي، والقائم بالأعمال الأمريكي في السودان ونائبته والمسئول السياسي بالسفارة.

 ويأتي اللقاء ضمن محادثات يجريها الوفد الأمريكي مع قوى "الحرية والتغيير" و"تجمع المهنيين السودانيين" و"لجان المقاومة" والحركات المسلحة في مساع لحلحلة الأزمة الراهنة في البلاد.

ويعيش السودان أزمة سياسية طاحنة، إذ يواصل نشطاء معارضون حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

ولم تهدأ حتى مع عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه عبر اتفاق مع البرهان وصعدوا من احتجاجاتهم حتى قدم حمدوك استقالته مجددا.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
272302723_476164657283584_4576824863994699336_n
272302723_476164657283584_4576824863994699336_n
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان الأمريكي الوفد الإفريقية السفيرة المبعوث الأمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«تعطيل الدراسة على طاولة المناقشات».. 9 تصريحات لمستشار الرئيس عن الوضع الوبائى فى مصر

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة والامتحانات بسبب كورونا: لا نية لذلك

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

«حسَّر قلوبنا».. أول تعليق من أسرة بطلة كرة السرعة بعد ضبط القاتل (فيديو)

ننشر اعترافات المتهم بقتل البطلة العالمية روان الحسينى

مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة