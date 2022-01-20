«إزيكم وحشتونى».. شيرين تغازل جمهورها بصورة جريئة

تحرص المطربة شيرين عبدالوهاب على التواصل مع جمهورها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وشاركت “شيرين” أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وهي نائمة على أريكة “كنبة” لتغازل جمهورها قائلة: “ازيكم وحشتوني”، لتنهال عليها التعليقات ما بين محبين معربين عن حبهم لها وساخرين بسبب إطلالتها الجريئة.

وحلت احتفالات رأس السنة 2022 ثانيًا في ترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي، بينما جاءت توقعات الأبراج 2022 ثالث أهم الموضوعات التي بحث عنها المصريون.

وعلقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على سبب الشجن الذي يحمله صوتها في الغناء، وقالت: "السبب أن صوتي عتيق، أنا بقيت بعرف قيمة نفسي خلاص، أتدفيت في حضن الناس اللي بتحبني، كالعادة ربنا يخليكو ليا".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "بعد حفلة دبي، متخيلتش أن ده اللي هيحصل، كنت ببص في عيون الناس علشان أرصد أي لحظة استغراب من اللي عملته في شعري، لاقيت أنهم منبهرين بيا، ولا كأني حلقت شعري".

وقالت: "بعد ما خلصت مكالمة محاربي السرطان، قولت إيه اللي أنا فيه؟ أنا معنديش حاجة، كنت خايفة من البنات، كنت خايفة البنات تتعقد، الخضة دي عدت، البنات طلعت عيال مكحرتين وعيال بيفهموا وبيقدروا ومش هيقلدوا، مش كل واحدة تتخانق مع جوزها تروح تحلق شعرها، وإحنا قولنا بقى إن الموضوع مش خناقة".

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لـشيرين عبدالوهاب، بعد ما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبوظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبدالوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

وكثرت الأقاويل والإشاعات مؤخراً حول علاقة طليقها الفنان حسام حبيب بتلك الإطلالة، حيث تردد أنه هو ‏من حلق لها شعرها، ولكن نفت شيرين تلك الادعاءات.