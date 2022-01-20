القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال مشروع مبادرة ريادة الأعمال، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجالات البحث العلمي.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، مشيدًا بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة بين الكلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

من جانبه، أعرب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته البالغة لما تشهده الكلية الفنية العسكرية من مستوى علمي متميز وتطوير للمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية، متطلعًا أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون المثمر للارتقاء بالأنشطة البحثية بمصر.

ويهدف البروتوكول إلى أهمية ريادة الأعمال ودورها الفعال فى إنشاء مشروعات قائمة على الاقتصاد المعرفى الذى يساهم فى تطوير الصناعة الوطنية وحل المشاكل التي تواجه قطاعات الاقتصاد القومى بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية، كذا استثمار الطاقات الإبداعية والابتكارية للشباب.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة في تعزيز آفاق التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية المختلفة بما ينعكس أثره على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بمصر.