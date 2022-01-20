الخميس 20 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

القوات المسلحة
القوات المسلحة

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال مشروع مبادرة ريادة الأعمال، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجهات البحثية المختلفة وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى مجالات البحث العلمي.

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية أكد خلالها على الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، مشيدًا بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة التي تعتمد على أحدث النظم الحديثة بين الكلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

من جانبه، أعرب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته البالغة لما تشهده الكلية الفنية العسكرية من مستوى علمي متميز وتطوير للمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية، متطلعًا أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون المثمر للارتقاء بالأنشطة البحثية بمصر.

ويهدف البروتوكول إلى أهمية ريادة الأعمال ودورها الفعال فى إنشاء مشروعات قائمة على الاقتصاد المعرفى الذى يساهم فى تطوير الصناعة الوطنية وحل المشاكل التي تواجه قطاعات الاقتصاد القومى بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية، كذا استثمار الطاقات الإبداعية والابتكارية للشباب.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور القوات المسلحة في تعزيز آفاق التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية المختلفة بما ينعكس أثره على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بمصر.

الكلية الفنية العسكرية التكنولوجيا القيادة العامة للقوات المسلحة مصر القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

الأكثر قراءة

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة والامتحانات بسبب كورونا: لا نية لذلك

صقيع وشبورة مائية.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«حسَّر قلوبنا».. أول تعليق من أسرة بطلة كرة السرعة بعد ضبط القاتل (فيديو)

خبير يكشف مصير أصحاب المعاشات من الزيادات الأخيرة

مصرع مهندس وإصابة 9 آخرين فى انهيار سقف مبنى تحت الإنشاء بالإسماعيلية

رئيس كوريا الجنوبية: مصر دولة مركزية وتتمتع بمميزات تاريخية وجغرافية مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

توقعات عام 2022«3»

د. بهي الدين مرسي

وفى مزاحمة الفقراء لذة للمترفين

محمد العسيري

مدينة للتراث عند أقدم معبد

د.محمد شادي

سياحة مؤتمرات حتى الحد الأقصى

حسين دعسة

هناك من يناصر حرية ومشاركة المرأة.. غالبا في الظلام!

إبراهيم داود

بهجة منير مراد.. فى مئويته

حسين دعسة

أموال الضمان الاجتماعي في الأردن.. قمة التعافي واستثمار يستشرف المستقبل

وجيه أمين عبدالعزيز

الصمت.. يرحمكم الله!

صور

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

"شروط ميركل".. كواليس صفقة غواصات "داكار" الألمانية لإسرائيل

لغز بات يام.. تفاصيل اعتقال 4 إسرائيليين لارتكابهم اعتداء على خلفية قومية

3 دول أوروبية تجدد دعواتها إلى إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الضفة