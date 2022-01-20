الخميس 20 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 108 موظفين للتحقيق خلال حملة للرقابة بوادي النطرون

هشام آمنة
هشام آمنة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية، حيث تم المرور على ١٠ منشآت حكومية لمتابعة الانضباط الإداري وإلتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، شملت الجولة وحدتى الصحة بقريتى كفرداود والحمراء والإدارت الصحية والتعليمية والبيطرية والزراعية والشباب والرياضة.

وأسفر المرور عن رصد عدد ٧٢ حالة غياب دون سند قانوني بعدد ٥ منشآت حكومية.

كما تم رصد عدد ٣٦ حالة ترك عمل دون سند قانوني  بعدد ٣ منشآت حكومية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار الحملات المكبرة بالتعاون مع مكتب الديوان العام بمحافظة البحيرة، والاشتراك مع لجنة يتم تكليفها من مجالس المدن والقرى ويتم من خلالهم المرور على المصالح الحكومية المختلفة فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، لمتابعة الانضباط الإداري، ومتابعة الإجراءات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، مع تحرير مذكرات بالاسماء المخالفة وعرضها على الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم، وبمشاركة قسم الرقابة والمتابعة، بالمرور على المصالح الحكومية قبل التوقيع صباحًا لمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بقرية مؤسسة البستان وتوابعها، وتلاحظ غياب عدد ٣٨ موظفًا بدون سند قانوني، وذلك لتغيبهم عن العمل، وكما تلاحظ عدد ٥ موظفين ترك محل العمل دون وجود سند قانوني، كما تلاحظ غلق مركز شباب الإمام الحسيني ومركز شباب الغزالي ومركز شباب أحمد رامي أثناء مواعيد العمل الرسمية.

رياضة الشباب والرياضة محافظ محافظة محافظ البحيرة بيطري مركز شباب

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وائل لطفي

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