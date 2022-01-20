الخميس 20 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تدرس قرار خفض العمالة.. و«علاج الإدمان» يتابع المرضى أونلاين

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جار دراسة قرار وتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض العمالة في المؤسسات والمصالح الحكومية بنسبة 50%.

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا مع زيادة الإصابات، ومنها التزام المريض الجديد باجراء pcr للتأكد من خلوه من الإصابة بكورونا، أيضا ضرورة استخدام المطهرات والكمامات فى التعامل بين العاملين والمرضى بالصندوق.

وأكد عثمان في تصريحات لـ"الدستور"، أن الصندوق اتخذ أيضا العديد من القرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأهمها تقسيم ساعات العمل وتفعيل متابعة المرضى أونلاين.

وفيما يخص قرار الحكومة بتخفيض العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جار دراسة القرار لبدء العمل به الأيام القادمة.

وكان قد وجه رئيس الجمهوري عبدالفتاح السيسي، بتوفير ودعم البرامج الخاصة لكل المواطنين، خاصة الإجراءات المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، كذلك تشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، خاصة في الأماكن التي توجد بها كثافة كبيرة من المواطنين ومنها المدارس، الجامعات، والمصالح الحكومية ، كما وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ هذه الإجراءات في الأماكن العامة والخدمية، مع الالتزام بتقليل كثافات المواطنين في الأماكن العامة مع تعزيز قواعد التطهير، النظافة والوقاية من أجل الحفاظ على الطريق الذي تنتهجه الدولة خلال الجائحة.

الدعم النقدي 

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي، دعما نقديا وبلغ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.8 مليون أسرة مستفيدة بما يضم حوالي 14 مليون شخص مستفيد.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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