تراجع شبه جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس- آخر تداولات الأسبوع، على تراجع شبه جماعي، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق، خاصة الكبرى منها والقيادية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 300 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 756.9 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "أى جي إكس 30" بنسبة بلغت 14. 0%، بما يعادل 16.17 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، فيما هبط المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 19. 0%، بما يعادل 4.23 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2208.7 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "أى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 24. 0%، بما يعادل 7.72 نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 3231.9 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 758.8 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 206 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 33.7 ألف صفقة بيع وشراء.