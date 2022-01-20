رئيس جامعة طنطا يفتتح مركزي التطوير المهنى بكليتي الهندسة والتجارة

افتتح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا اليوم والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة والسيدة ليزلي ريد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر اليوم الخميس، مركزى التطوير المهنى بكليتى الهندسة والتجارة فى حضور د.محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم والدكتور ممدوح المصرى الفائم بعمل عميد كلية الآداب والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمود شكل المدير التنفيذى للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية والدكتورة مها فخرى الرئيس التنفيذى لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و تغريد السيد نائب المدير التنفيذى للمشروع وممثلى الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وفاء العدوى وندا عبد الحميد.

وأشاد رئيس جامعة طنطا، بالتعاون المثمر مع الجامعة الامريكية بالقاهرة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، مؤكدا أن المركزين الجديدين يساهمان فى تأهيل طلاب الجامعة للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والشركات والمصانع للحصول على معلومات كمية ووصفية حول احتياجات سوق العمل من المؤهلات الأكاديمية والمهارات المطلوبة للخريج مع عمل استبيانات دورية سواء لأصحاب الأعمال أو للعاملين والمتدربين من خريجى وطلاب الجامعة لدعم فرص إدماج منسوبى الجامعة فى سوق العمل.