الخميس 20 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الساسو» بـ40 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

الدواجن
الدواجن

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق مع توافر المعروض المخزون في الأسواق والسوبر ماركت، حيث سجل طبق البيض 37 و38 جنيها من أسعار المزارع، على أن يباع في المحلات بسعر يتراوح بين 2 و3 جنيهات، لتتراوح أسعار البيض الأبيض بين 40 و42 جنيها للطبق، فيما بلغت  أسعار البيض الأحمر بالأسواق ا 47 جنيها للطبق بينما أسعار البيض البلدى عند 53 جنيها للطبق.

وسجلت الدواجن الساسو 40 جنيها للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الأوراك 29 جنيها، في حين سجل سعر  كيلو البانيه  60 جنيها،فيما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 26 و27 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 35 جنيها للكيلو.

وسجلت  أسعار الكتاكيت  بين 8 و10 جنيهات، وبلغت أسعار الرومي  50 جنيها للكيلو. 

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف، وأن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائما لموجات ارتفاع في المواسم ومع دخول المدارس وتكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة  مع ارتفاع الأسعار وخوفا من زيادة الأسعار، وأن الواردات من جدون الدواجن والدواجن البياض لم تقل بل ارتفعت بنسبة 7% من أجل زيادة إنتاج البيض.

الفراخ ب26 جنيه والبيض ب37 للكرتون أسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رجل الإصلاح

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