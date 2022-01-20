تفاصيل تعزيز الشراكة البريطانية والاسترالية حول استثمارات البنية التحتية

اتفقت المملكة المتحدة وأستراليا على تشجيع الاستثمار النظيف والموثوق والشفاف في البنية التحتية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووفقا لموقع الحكومة البريطانية، فقد اتفقت المملكة المتحدة وأستراليا على التعاون بشكل أوثق من خلال الاستثمار في البنية التحتية خلال زيارة وزير الخارجية.

وأشار الموقع، إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ونظيرتها الأسترالية ماريس باين اتفق على تعاون أوثق لتقديم تمويل نظيف وموثوق وشفاف للاستثمار في البنية التحتية التي تلبي احتياجات وأولويات شركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكشف الموقع عن تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها ستعمل الاتفاقية الجديدة على تعميق تعاون المملكة المتحدة وأستراليا بشأن الاستثمار في البنية التحتية عبر المحيطين الهندي والهادئ، مما يحدد نطاق التمويل المشترك والتكميلي والمساعدة الفنية لمشاريع التنمية عالية المستوى مثل البنية التحتية المقاومة للكوارث والمناخ.

وقعت تروس وباين مذكرة التفاهم اليوم، خلال زيارة تروس لأستراليا من أجل AUKMIN وبعد مائدة مستديرة مع مستثمرين من القطاع الخاص في سيدني.

وقالت تروس، “المملكة المتحدة وأستراليا شريكان طبيعيان، ونحن مصممون على لعب دور إيجابي واستباقي من خلال تمويل وتقديم بنية تحتية نظيفة موثوقة وصادقة”.

وأضافت المملكة المتحدة ملتزمة ببناء "شبكة من الحرية" وهذا يعني الدفاع عن الديمقراطية من خلال دعم البلدان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتلبية احتياجاتها التنموية.

وأكدت باين، “تتمثل رؤية أستراليا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في وجود مجتمع مفتوح وشامل وقادر على الصمود من الدول ذات السيادة”.

وتابعت: “لقد قمنا بتحويل نهجنا الاستثماري تدريجيًا بما يتماشى مع احتياجات وأولويات البنية التحتية المتطورة عبر المحيطين الهندي والهادئ ، مع تركيز قوي على المشاريع المتكيفة مع المناخ والمرنة”.

وأضافت، “نتطلع إلى تعميق مشاركتنا مع المملكة المتحدة لتقديم حلول بنية تحتية عملية تدفع النمو الاقتصادي وتعزز الاتصال وتحقق أهداف التنمية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وتم الاتفاق على "حوار البنية التحتية الاستراتيجية والتنمية" الجديد بين مكتب المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT).

وتكثف المملكة المتحدة عملها في مجال الاستثمار في البنية التحتية وتهدف إلى حشد ما يصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني من التمويل المدعوم من المملكة المتحدة سنويًا بحلول عام 2025.

وهذا يشمل إعادة إطلاق مؤسسة تمويل التنمية البريطانية، الاستثمار الدولي البريطاني، الذي يتوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأفاد التقرير، أنه من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة ولديها استراتيجية استثمارية جديدة لتمويل المشاريع عبر القطاعات ، من الموانئ إلى الطاقة المتجددة والرقمية.

وأوضح التقرير، أنه بناءً على التعاون الحالي مع أستراليا، ستواصل المملكة المتحدة أيضًا الاستثمار في مجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة ، لمواصلة تطوير مجموعة من المشاريع القابلة للاستثمار في المنطقة.

ويذكر أنه سيتم استكمال مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة وأستراليا بحوار بين المملكة المتحدة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) ومرفق تمويل البنية التحتية الأسترالي لمنطقة المحيط الهادئ (AIFFP) وشراكات البنية التحتية (P4I) لاستكشاف الفرص المشتركة بشأن البنية التحتية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. مع شركاء إقليميين.