الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

تدشين احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تنطلق احتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ظهر اليوم الخميس، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع مشروع قوى عاملة مصر (WorkForce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ويحضر الاحتفالية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقيات الخاصة بهذه المدارس ظهر اليوم بين وزير التعليم، ومشروع قوى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركات القطاع الخاص، على أن تكون هذه المدارس في محافظات، الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، الجيزة فى مدينة السادس من أكتوبر.

من جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إنه سيتم إنشاء 6 مدارس دولية متخصصة في التكنولوجيا التطبيقية، وستكون  في صناعات الأجهزة والأدوات الكهربائية المعاصرة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية  والتجارة الحديثة وتسويق الخدمات المالية وبرمجيات عدادات الكهرباء لتخريج مبرمجين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى مدرسة متخصصة في صناعة الأثاث بطريقة تكنولوجية. 

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية له، أن كل هذه المدارس ستكون الدراسة فيها مجانية مثل باقي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن اتفاقيات التعاون التى من المقرر أن توقعها الوزارة اليوم تشمل 6 مدارس دولية وفى عام 2023 ستكون هناك أربعة آخرين يدخلون الخدمة، لتصبح 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

 

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