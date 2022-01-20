طاهي الملكة إليزابيث السابق يكشف.. ماذا تتناول صاحبة الجلالة يوميًا؟

كشف دارين ماكجريدي الشيف السابق للملكة إليزابيث، عن عادات تناول الطعام الخاصة لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، التي تتناول أربع وجبات في اليوم، وتبتعد عن الثوم والبصل في وجباتها.

كم عدد الوجبات التي تتناولها الملكة في اليوم؟

ووفقًا لموقع “الإندبندنت”، يقول “ماكجرادي”، إن الملكة تتناول أربع وجبات في اليوم، لكنها تأكل حصصًا صغيرة فقط في كل منها، خلال الفترة التي قضاها طاهيًا شخصيًا بين عامي 1982 و1993، كانت الملكة تتناول الإفطار والغداء والشاي بعد الظهر والعشاء.

وبالنسبة للفطور، تبقي الأمور بسيطة، إذ تبدأ الملكة عادة بفنجان بسيط من الشاي والبسكويت، يتبعه وعاء من الحبوب، هذا قبل الانتقال إلى غذاء من السمك المشوي مع السبانخ الذابلة أو الكوسة، أو دجاج مشوي بسيط مع سلطة الخيار المنخفض الكربوهيدرات.

بعد ذلك في وقت متأخر من بعد الظهر ستشرب الملكة شاي بعد الظهر، (لدى الملكة دائمًا كعكات المربى والقشدة اللذيذة).

وأوضح: "كانت دائمًا تتناول شاي العصر أينما كانت في العالم، كنا قد سافرنا جواً إلى أستراليا وكنا على متن اليخت الملكي، كانت الساعة الخامسة صباحًا ولكن بالنسبة للملكة كانت الساعة الخامسة بعد الظهر، لذا كانت وظيفتي الأولى هي صنع الكعك.

كان لدى الملكة 20 طاهياً في المطبخ الملكي في الوقت الذي كان ماكجرادي يعمل فيه، وبينما لم تقل الملكة بشكل مباشر أبدًا أنها لم تستمتع بتناول وجبة، فإنها ستترك رسالة في دفتر ملاحظات للموظفين. وتشرح قائلاً: "كان لديها كتاب صغير على مكتبها وكانت تضع ملاحظة هناك تقول" لا أريد هذا مرة أخرى "أو شيء من هذا القبيل".

ما هي الأطعمة المفضلة للملكة؟

يبدو أن الملكة تحب بشكل خاص الروبيان، تتناولها الملكة مع الخبز المحمص الدافئ، تحب الحلويات فهي مدمنة شيكولاتة، وكان أحد الأطباق المفضلة للأمير فيليب هو سمك السلمون يقول إنه كان هناك دائمًا الكثير من سمك السلمون لتناوله عندما كان أفراد العائلة المالكة يقيمون في بالمورال لأنهم يذهبون للصيد بشكل متكرر.

ما هي أهم وجبة في القصر؟

وفقًا لموقع الإندبندنت يقول مكجرادي إن الوجبة الأكثر شعبية في الأسبوع كانت دائمًا سمك ورقائق البطاطس، 300 موظف في قصر باكنجهام، وجميع الطهاة يتناولون السمك ورقائق البطاطس على الغداء.

هل هناك أطعمة لا تحبها الملكة؟

لا تتمتع الملكة بالنكهات القوية مثل الثوم والبصل، يقول ماكجرادي: "الملكة تأكل لتعيش بينما يعيش الأمير فيليب ليأكل"، إنه يحب الكاري مع الكثير من الثوم والتوابل، إنه كان من عشاق الطعام الحقيقي.

هل الملكة تطبخ لنفسها من قبل؟

كان الأمير فيليب "طاهياً مذهلاً" وكان يستمتع بانتظام بالطهي على الشواية وإقامة حفلات شواء عائلية في عقار بالمورال ويستمتع أفراد العائلة المالكة الأصغر سناً مثل ويليام وكيت وميجان وهاري بالطهي ، ولكن الملكة لم تجرب.