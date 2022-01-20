مناقشة «بيت المساكين» لمينا عادل جيد فى نادي مكتبة مصر الجديدة.. غدًا

يستضيف نادي كتاب مكتبة مصر الجديدة حفل توقيع ومناقشة رواية "بيت المساكين" للكاتب مينا عادل جيد، وذلك مساء غد الجمعة، في تمام الخامسة والنصف مساءً بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة 42 شارع العروبة بمصر الجديدة.

رواية «بيت المساكين» للكاتب مينا عادل جيد صادرة عن دار الكرمة للنشر ، وتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53.

مينا عادل جيد اديب وكاتب صحفي فى جريدة «الأهرام ويكلي»، وعمل مُعِدًّا لبرامج تلفزيونية، مينا عادل جيد، من مواليد المنيا عام ١٩٩٠، تخرج فى كلية الآداب قسم الإعلام بجامعة المنيا، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى التنمية الثقافية بجامعة القاهرة، وكتب فى العديد من الصحف والمجلات والمواقع المصرية، كان آخرها جريدة «الأهرام ويكلى»، وعمل مُعِدًّا لبرامج تليفزيونية، وكتب سيناريوهات لأفلام وثائقية وروائية قصيرة.

نال كتابُه «كنت طفلًا قبطيًّا فى المنيا»، الصادر عام ٢٠٢٠، جائزة الكتاب الأول فى العلوم الإنسانية فى دورة ٢٠٢١ من معرض القاهرة الدولى للكتاب، وصدرت له كتب أخرى: «استحمار كوكب الـFacebook»، و«يوتوبيا السوشيال ميديا»، و«نواحى البطرخانة».

ومن أجواء الرواية نقرأ:

«أخذت حَمَلى، وحملته كالراعى الصالح، ونزلت سريعًا على السلَّم لأبحث عن جوارجيوس المسكين، وأقص عليه حلمى الغامض العجيب هذا، علِّى أجد لديه تفسيرًا، فهو مَن فتح ذهنى على الأسرار وأحلامها السرية».

سبعة أيام حاسمة، على صموئيل أن يجتازها مع عائلته وصديقه الحَمَل. سبعة أيام تدفعه لطرح تساؤلات صعبة حول الحب والإيمان والوطن والهوية.

تقام الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان «في القراءة حياة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك»، التي يخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهاً بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.