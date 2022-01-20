الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إدارة بايدن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

جريدة الدستور

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا تقدر بـ 200 مليون دولار وسط تزايد التوترات مع روسيا.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم تأكيد هذه المساعدات اليوم خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لأوكرانيا ولقائه برئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت أن هذه المساعدات تعد جزءا من جهود أمريكية لدعم أوكرانيا فيما لو تعرضت لهجوم من جانب روسيا.

وأكد بلينكن للرئيس الأوكراني أن أوكرانيا تحظى بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها إذا ما تعرضت لاعتداء، مشيرا إلى أن هناك خططا لزيادة هذه المساعدات لأوكرانيا.

واشنطن بايدن أوكرانيا إدارة بايدن الولايات المتحدة

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