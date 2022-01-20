بمناسبة عيد الشرطة.. «كلنا واحد» تواصل طرح المنتجات بأسعار مخفضة

وفرت مبادرة كلنا واحد بمناسبة عيد الشرطة، اليوم الخميس، السلع الغذائية بأسعار مخفضة، يتم طرحها في جميع الأسواق والشوادر وكبرى السلاسل التجارية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بمناسبة احتفالات المصريين بعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام، وتوافد المواطنين لشراء احتياجاتهم ما لاقى استحسانهم من جودة المنتجات وتخفيضات الأسعار.

و انطلقت المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "استراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا)، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.