وفقا لخبراء الديكور.. طرق إبداعية حديثة لإخفاء التلفاز بغرفتك

إن إخفاء كل تقرحات العين فكرة جيدة، حيث يعتبر التلفزيون ضروريًا لغرفة المعيشة ويمكن رؤيته غالبًا في غرف أخرى، وفي بعض الأحيان يكسر الانسجام في المكان الذي يوجد فيه، وإخفائه هو الخيار الوحيد، لذا نستعرض في السطورالتالية وفقًا لخبراء الديكور في موقع "digsdigs"، كيف تخفي جهاز تلفزيون بأناقة للحفاظ على غرفتك لتبدو طبيعية؟

غرفة معيشة عصرية أنيقة بجدران رمادية من الجرافيت، وأرفف كتب مدمجة ومدفأة مغطاة بالرخام الأسود، وجهاز تلفزيون مخفي خلف الألواح.

غرفة معيشة رماي، مع إضاءت وحدة رفوف ضخمة على الحائط، وجهاز تلفزيون مخفي مع انزلاق الألواح السوداء.

صندوق به تلفزيون بالداخل، وعمل فني رائع من الخارج فكرة رائعة لكل غرفة، خاصة لغرفة النوم.

غرفة معيشة بيضاء كبيرة حديثة بألواح أرضية بيضاء وأريكة أرجوانية ونوافذ مع مصاريع وشاشة تلفزيون بلازما مخفية بواسطة شاشة قماشية وطاولة قهوة خشبية.

تعتبر خزانة الكتب بلوحة منزلقة يمكنها إخفاء تلفزيونك بسهولة وبأسلوب فكرة رائعة لمساحة حديثة.

تعتبر المدفأة الحديثة ذات المساحات الخضراء المزروعة بوعاء وجهاز تلفزيون يمكن إخفاؤها بألواح نباتية ثنائية الطي فكرة رائعة وجديدة.

زاوية جلوس مريحة مع مدفأة حقيقية مع شاشة معدنية وجهاز تلفزيون مخفي خلف عمل فني يمكن طيه لمشاهدة التلفزيون.

وحدة تخزين ذات ألوان داكنة مع سلال وجهاز تلفزيون مخفي خلف أبواب مؤطرة بمرآة حتى لا يكسر انسجام المساحة.

غرفة معيشة بمزرعة مع أثاث عتيق ومنضدة زينة خشبية مستصلحة وتلفزيون مخفي خلف جدار معرض ملصق عتيق.

مدفأة زائفة ، تلفزيون مخفي مع أعمال فنية يمكن نقلها لمشاهدة التلفزيون هي فكرة رائعة جدًا.

مدفأة وعمل فني فوقه يخفي جهاز تلفزيون - افتح الأبواب وستحصل على تلفزيونك.

غرفة معيشة ، مع أرائك بيضاء وكراسي جلدية سوداء ومدفأة وتلفزيون خلف أبواب الحظيرة البيضاء.

غرفة جلوس حديثة بخزائن بيضاء، وأسطح عمل من قطع الخشب، وجهاز تلفزيون مخفي خلف الأبواب مع ستائر وأثاث حديث.

غرفة معيشة عصرية محايدة مع تلفزيون فوق المدفأة مخبأة بلوح منزلق وهو حل رائع ورائع.

غرفة معيشة بمزرعة محايدة مع أثاث جلوس محايد وتلفزيون على الحائط مخفي خلف أبواب الحظيرة البيضاء ووحدة تخزين معدنية وخشبية.

غرفة جلوس حديثة راقية بألوان محايدة، مع مدفأة ورف عتيق، وأثاث جلوس محايد، وتلفزيون مخفي مع عملين فنيين.

مساحة مزرعة أنيقة مع وحدة تخزين خشبية مستصلحة، ومساحات خضراء وأعمال فنية وخريطة كبيرة للعالم تخفي التلفزيون بسهولة وبدون عناء.

تضيف الأوراق الاستوائية لمسة لطيفة إلى أي ديكور داخلي.

يعد وجود تلفزيون مخفي تحت شاشة بيضاء يقلد الجدار فكرة ذكية وشائعة إلى حد ما - ما عليك سوى تحريك الشاشة ومشاهدة التلفزيون.

يعد التلفزيون المخفي بلوحات فنية ثنائية الطي تشكل جدار معرض فكرة رائعة لأي مساحة.

يعد وجود تلفزيون فوق المدفأة مخفيًا بجدار معرض جميل من الملصقات النباتية القديمة فكرة رائعة لمساحة ذات طابع عتيق.

تعتبر غرفة المعيشة الكلاسيكية المحايدة مع مدفأة مغطاة بالطوب وجهاز تلفزيون مخفي خلف ألواح المرايا العتيقة فكرة رائعة.