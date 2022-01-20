مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أمام كوبري عاشور بطريق المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم، والمتوفية لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور مركز شرطة المحمودية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ والفحص، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أمام كوبري عاشور بطريق المحمودية.

وأسفر الحادث عن وفاة "عطا مبروك عطا علواني"، 45 عامًا وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بالمحمودية تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة 4 أخرين وهم كل من:" محمد أيمن هاشم، 23 عامًا، ونادية سعيد شهاب الدين، 33 عامًا، وجمعة صبحي عبد العزيز، 52 عامًا، وأمنية عطا علواني، 12 عامًا، وعمر حامد أبو شرم، 16 عامًا"، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.