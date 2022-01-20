بايدن يتوقع إقدام بوتين على توغل فى أوكرانيا

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحرك عسكري داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.

وأضاف في مؤتمر صحفي "ظني أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء". وأشار بايدن إلى أن رد الولايات المتحدة والغرب يمكن أن يتحدد بناء على ما تفعله روسيا وسط مخاوف أمريكية من احتمال شن هجوم على أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع.

ومضى يقول "روسيا ستحاسب إذا قامت بالغزو، وهذا يعتمد على ما ستفعله. سيكون الأمر مختلفا لو كان توغلا محدودا".

وتابع "لكن لو فعلوا حقا ما بمقدورهم فعله... سيكون الأمر كارثة لروسيا إذا غزت أوكرانيا ثانية".

ويعد الرئيس الأمريكي وفريقه مجموعة واسعة من العقوبات والتبعات الاقتصادية الأخرى لفرضها على موسكو في حالة غزوها جارتها.

وتحشد روسيا عشرات الآلاف من الجنود على حدود أوكرانيا، وطالبت حلف شمال الأطلسي بتقديم ضمانات بأنه سيوقف توسعه نحو الشرق.

وعلى صعيد آخر، حضّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اختيار "مسار سلمي" في أوكرانيا، خلال زيارة إلى كييف لتأكيد دعم بلاده لها قبل المحادثات المقررة مع روسيا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبلينكن الذي من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف الجمعة، قال إنه لن يقدم ردًا مكتوبًا على المطالب الروسية خلال المحادثات.

وأضاف أنه يعود لبوتين أن يبدد المخاوف من تخطيط موسكو لغزو جارتها الموالية للغرب، متابعًا: "آمل بشدة بأن نتمكن من إبقاء الوضع على مسار دبلوماسي وسلمي، لكن في النهاية، سيعود القرار في ذلك إلى الرئيس بوتين".

ومع حشد عشرات الآلاف من القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، وصل التوتر بين موسكو والغرب إلى أعلى مستوياته منذ الحرب الباردة، وهناك مخاوف فعلية من اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا الشرقية.