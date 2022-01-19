«كامل العدد».. علي الحجار يُشعل حماس الجماهير بالإسكندرية (صور)

أحيا النجم الكبير علي الحجار، مساء الأربعاء، حفلاً غنائيًا ضخمًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، برفقة فرقته الموسيقية الخاصة.

علي الحجار

واستقبل الجمهور «الحجار» بالتصفيق الحار لمدة 10 دقائق، بينما رحّب الأخير بالحاضرين وأشعل المسرح بعدد من أغنياته منها الشهيرة الأحلام، على قد ما حبينا، لما الشتا يدق البيبان، شمعة ودمعة، وزي الهوى.

علي الحجار

وأقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد»، بعد أن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها، خاصة أن هذا الحفل يعد الأول لـ«الحجار» فى موسمه الفنى الجديد لعام 2022.

علي الحجار

أشعل «الحجار» الحفل بعدد كبير من أغانيه التي تميز بها طوال مشواره الفني منها غوايش، لسه الكلام، اخويا حبيبي، مسألة مبدأ، في قلب الليل، العروسة، تجيش نعيش، عم بطاطا، يا إسكندراني، عارفة، واختتم الحفل برائعة سيد حجاب وبليغ حمدي"بوابة الحلوانى".

علي الحجار

والتزم الحاضرون بعدة شروط وضعتها دار الأوبرا للوقاية من وباء كورونا منها أنه:

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزي اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ممنوع التصوير.