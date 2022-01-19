عضو التنسيقية تشارك في زيارة وفد النواب لجناح مصر بـ«إكسبو دبي» (صور)

تفقد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وأعضاء الوفد البرلماني الرسمي الذي يضم الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأربعاء، الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكدت الدكتورة غادة علي، أن الجناح المصري يقدم الجمهورية الجديدة ويعكس عراقة الحضارة المصرية ويروج للمتحف المصري الكبير.

ورافق الوفد البرلماني خلال الجولة السفير أشرف الديب قنصل مصر في دبي والملحق التجاري المصري بدبي.

الحكومة تستجيب لمقترح التنسيقية بمجلس الشيوخ بمد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي

واستجاب مجلس الوزراء، لمقترح برغبة الذي تقدم به النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي،

وفق المقترح سوف يتم مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

كان تركي، قد تقدم مسبقاً بهذا المقترح وتمت مناقشتة في اللجنة المختصة والموافقة عليه من جانب الحكومة في حينها.

يأتي هذا القرار في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022، عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.