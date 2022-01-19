التصريح بدفن جثتى زوجين بالخصوص

صرحت النيابة العامة بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما داخل شقتهما نتيجة تسرب الغاز في الخصوص عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثتي زوجين بمنطقة الأمير دائرة القسم، نتيجة تسرب من غاز السخان بالشقة.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وانتقل فريق بحثى لمكان الواقعة بقيادة الرائد مصطفى حجاج رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، وبالمعاينة والفحص تبين عثور أسرتى زوجين هما "كريم خ س"، 26 سنة، وف ع م"، 21 سنة، على جثتيهما حيث لقيا مصرعهما إثر تسرب غاز السخان بالشقة أثناء الاستحمام.

وبسؤال والد الزوج، أوضح أن الزوجين تزوجا منذ شهر تقريبا، ويقطنان فى الشقة المقابلة لشقته، وأثناء محاولة الاطمئنان عليهما لم يستجيبا، فحاول وأفراد أسرته كسر باب الشقة للدخول إليها، ووجد ابنه وزوجته ملقين على الأرض ولفظا أنفاسهما الأخيرة، وجرى نقلهما للمستشفى الذى أكد وفاتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.