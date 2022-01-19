الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة وطن» يتقدم بتعديلات لتغليظ عقوبتي الابتزاز وانتهاك حرمة الحياة الخاصة

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شعبان

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنتهاء الحزب وهيئته البرلمانية من مشروعي قوانين بشأن تغليظ عقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها، والابتزاز ومعالجة القصور التشريعي ومعاقبة المتسببين أو المحرضين على الانتحار في ظل انتشار ظاهرة الانتحار والقتل بسبب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وابتزاز الغير، على أن يتقدم به أمام البرلمان لمناقشته خلال الأسبوع المقبل.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن النائبة مارثا محروس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وممثل الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب، اجتمعت مع الفريق التشريعي بالحزب وانتهت الاجتماعات إلى وضع تعديلين تشريعيين أحدهما في قانون الجرائم الإلكترونية تتقدم به النائبة مارثا محروس والآخر في قانون العقوبات يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية أحمد بهاء شلبي.

يأتي ذلك تزامنًا مع واقعة فتاة الغربية وبيان النيابة العامة، الذي أهاب بالمشرع المصري إعادة النظر وتغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.

أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن النائبة مارثا محروس تنسيقية شباب الأحزاب الجرائم الالكترونية

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